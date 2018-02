Yhteinen ponnistus yhdistää koko kylän

Ala-Luostassa pelattiin hankifutista viidennen kerran. Hiki virtasi ja kasvot loistivat iloisina pelin jälkeen.

Pallo pomppii lumella välillä miten sattuu ja pienellä kentällä tilanteet vaihtuvat nopeasti. Ala-Luostan hankifutis-turnauksen alkusarjan peleissä alkuun koskematon umpihanki on jo muokkautunut keskeltä kovemmaksi, mutta kulmissa upottaa yhä.

Finaali pelataan taas puhtaassa hangessa. Ala-luostalainen Hangen Halkojat johtavat maalilla, kun peliaikaa on jäljellä enää 20 sekuntia. Mutta silloin FC Vaihtopenkki tasoittaa ja vie lopulta rankkareiden kautta voiton.

Pelit sujuivat järjestäjänä, tuomarina ja FC Vaihtopenkin pelaajana toimineen Marko Taskisen mukaan hyvin eikä pelkästään oman joukkueen osalta. Loukkaantumisiltakin vältyttiin.

– Hymyssä suin pelattiin ja lähdettiin pelaamasta, hän iloitsi.

Ala-Luostan Karin kylältä kotoisin oleva Tommi Ahonen on pelannut hankifutisturnauksessa joka vuosi. Hankifutis on kova laji, jossa pystyssä pysymisessäkin on omaa haasteensa.

– Leikkimielistä, kertoi hiestä märkä pelaaja.

Team Ahosessa pelaavan tavoitteena oli voittaa Ala-Luostan toinen joukkue, mutta keskinäisessä pelissä tuli 0–1 tappio.

Ahonen korosti hankifutis-turnauksen olevan koko kylän yhteinen tapahtuma. Hänkin oli mukana myös talkoolaisena.

Hyvä liikunta, mukava porukka ja hyvä tunnelma toivat Tuusniemen Tuiskeen Sari Holopaisen pelaamaan toista kertaa. Viime vuonna joukkue ylsi turnauksessa hopealle.

– Pari ensimmäistä peliä hävittiin. Tästä on hyvä nousta, hän tuumasi kolmannen ja voitetun pelin jälkeen.

Pirkko Hakkarainen saapui pelejä katsomaan, koska hänen vävypoikansa pelasi Rautavaaran yrittäjien joukkueessa. Peli oli hänen mukaansa hankalan näköistä, kun palloa oli vaikea syötellä. Toisaalta pelit olivat hyvin tasaväkisiä.

– Kaikkia upottaa samalla tavalla, hän tuumasi.

Viidennen kerran järjestetty turnaus on ponnistus koko Ala-Luostalta.

– Innokkaat nuoret haluavat järjestää, kertoi Ala-Luostan seuran puheenjohtaja Mirja Koutonen.

Seura järjestää tukitoimet oli kahvion ja makkaranmyynnin. Johtokunta on aktiivisesti mukana. Siihen kuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista henkilöä. Se on paljon, kun Ala-Luostalla asuu talvisin noin 80 henkilöä. Toisaalta joulujuhlaan saapui yli sata vierasta.

Ala-Luostan seura valittiin vuoden 2017 kunnan liikuttajaksi Rautavaaralla. Valinnasta kerrottiin Pohjois-Savon Urheilugaalassa perjantaina. Perusteluissa mainitaan seuran aktiivisuus kylän kokoon verrattuna.

Kuntoliikuntaa Ala-Luostassa on järjestetty jo 30 vuoden ajan. Perjantaisin on peli-illat. Talvisin pelataan sisällä sählyä ja pöytätennistä, kesällä jalkapalloa ja frisbeegolfia.

Katso video alta.