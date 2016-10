Unto Murto nostaa yt-neuvottelut pohdittavaksi

Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murto aikoo esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle yhteistoimintaneuvotteluja koko henkilöstön osalta.

Tavoitteena on saada henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin tämän vuoden aikana 1,2 miljoonan euron säästöt lomautuksilla tai muilla kustannuksiin alentavasti vaikuttavilla toimenpiteillä.

Perusteena on kunnan heikentynyt taloustilanne.

Murto kertoi esityksestään kunnanvaltuuston kokouksessa uusimman tuloslaskelman käsittelyn yhteydessä maanantaina. Kuluvan vuoden tulos on elokuun lopun tilanteen mukaan painumassa miinukselle lähes -1,9 miljoonaa euroa. Talousarviossa ennakoitiin reilun puolen miljoonan euron miinusta.

Kunnan taloudellinen tilanne on kunnanjohtajan mukaan tänä vuonna hyvin kriittinen ja talouden sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen on välttämätöntä.

– Yritysjohtaja jos olisin, niin kävisin käsiksi 7,5 miljoonan euron henkilöstömenoihin ja 6,6 miljoonan euron palvelujen ostoihin. Minulla ei ole muuta lääkettä, kuin esittää pohdittavaksi yt-neuvottelujen käynnistämistä, totesi Murto valtuutetuille.

