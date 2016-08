Unto Murrolta perätään selvitystä johtamisesta

Helena Kuosmanen

Rautavaaran kunnan luottamushenkilöjohto pyytää kunnanjohtaja Unto Murrolta selvitystä johtamistoiminnan puutteista.

Selvityspyyntöön on listattu yhdeksän Murron johtamistoimintaan liittyvää puutetta.

Lausuntopyynnön on 30.10. allekirjoittanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Ahonen. Liitteen, jossa puutteet on eritelty, on hänen lisäkseen allekirjoittanut valtuuston puheenjohtaja Matti Matikainen.

Selvityspyynnössä kiinnitetään huomio muun muassa piittaamattomuuteen hallintosäännön määräyksistä, hitauteen kuntajohtamisen ongelmien ratkaisemisessa sekä hyvän hallintotavan vastaiseen toimintaan.

Kunnan yhteistoimintasuhteiden vaarantaminen suhteessa yhteistyökumppaneihin nostetaan myös esille selvityspyynnössä. Sen mukaan kunnanjohtajan esiintyminen kunnan järjestämässä yrittäjien ja yhdistysten illassa 6.10.2015 aiheutti vierailijoissa hämmennystä ja jopa tyrmistystä.

Puutteiden listassa on myös kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden taitojen ja kykyjen aliarviointi sekä yksisuuntainen ylhäältä alaspäin tapahtuva viestintä kuntaorganisaatiossa. Kunnanviraston johtoryhmän työskentelystäkin löytyy huomautettavaa.

Lisäksi kunnanjohtaja ei ole laatinut talous- ja kehittämisjohtajan tehtäväkuvausta eikä huhtikuussa valmistunutta henkilöstökartoitusta ole hoidettu jatkokäsittelyyn.

Matti Matikaisen mukaan selvityspyyntö on jätetty kunnanjohtajalle kunnanhallituksen nimissä.

Selvityspyynnön jättämisestä ei Matikaisen mukaan ole erillistä päätöstä, eikä se ole tarpeenkaan tässä vaiheessa. Asiasta on hänen mukaansa käyty keskusteluja ”kymppipöydässä” eli kunnanhallituksen pöydän ääressä.

Matikaisen mukaan asiasta käydään poliittisten ryhmien kesken neuvottelu, kun kunnanjohtajan lausunto on tullut. Neuvotteluissa sovitaan jatkotoimenpiteet.

Matti Ahonen ja Unto Murto eivät kommentoi asiaa tässä vaiheessa.