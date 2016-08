Talous- ja kehittämisjohtaja suivaantui yhteistyöhön kunnanjohtajan kanssa

Rautavaaran kunnan talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes on sanoutunut irti virastaan. Syynä on se, ettei yhteistyö kunnanjohtaja Unto Murron kanssa toimi.

Meyes sanoutui eilen irti virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 13.5.

Hän toteaa irtisanomisilmoituksessaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Ahonen on tietoinen irtisanoutumisen syystä.

Matti Ahonen kertoo keskustelleensa asiasta tiistaina Meyesin kanssa.

– Meyes totesi, ettei yhteistyö kunnanjohtajan kanssa suju, totesi Ahonen.

Ahosen mukaan irtisanoutumisen perusteet otetaan keskusteluun kunnassa.

Kunnanhallitus antoi viime joulukuussa Murrolle kirjallisen varoituksen kunnan johtamiseen liittyvien puutteiden vuoksi.

– Meysin irtisanoutuminen on tosi ihmeellistä. Ei kunnan vakituisesta virasta irtisanouduta näin. Meyesin virassaoloaika kunnassa päättyy vasta 13.5.2016, sanoo kunnanjohtaja Unto Murto.

Muuten hän ei sano voivansa kommentoida irtisanoutumisen syitä, kun niitä ei ole hänelle eikä kuntatyönantajalle esitetty.

Asiasta kerrotaan tämän päivän Pitäjäläisessä.

HELENA KUOSMANEN

Helena Meyes oli mukana maaliskuun puolivälissä yrittäjien ja yhdistysten yhteisessä illassa kertomassa muun muassa kirkonkylän pääraitin kohentamissuunnitelmista.