Ruoka-apu tulee tarpeeseen

Nilsiän Helluntaiseurakunta vastaanotti EU:n ruoka-aputoimituksen maanantaina.

– Ruoka-apua tuli tällä kertaa 2 521,50 kiloa, täsmentää seurakunnan puolesta avun vastaanottanut ruokajakeluvastaava Kalevi Aho.

EU:n ruoka-apukuorma tulee Nilsiään kaksi kertaa vuodessa. Ruoka-avun EU:n vähävaraisimmille myöntää FEAD (The Fund for European Aid to the Most Deprived).

Nilsiän Helluntaiseurakunta on osallistunut ruoka-avun järjestämiseen Nilsiässä jo reilun kahden vuoden ajan. Ahon lisäksi on alusta asti mukana ollut myös Pekka Ansamaa.

– Kolmatta vuotta olemme nyt tässä mukana. Ruoka-avun määrät eivät ole tuona aikana vähentyneet vaan pikemminkin päinvastoin eli kasvaneet. Apu tulee todellakin tarpeeseen, Aho huomauttaa.

Ruoka-avun saajissa on niin yksinäisiä, eläkeläisiä kuin lapsiperheitäkin.

– Täällä käy keskimäärin sata hakijaa viikossa. Vuositasolla luku on 4 500 ja 5 000 välissä, kertoi Aho.

Paikallisesti apu koetaan tarpeelliseksi.

– Meille on tullut kommentteja, että tämä on hyvin tärkeää. Pienellä eläkkeellä ei välttämättä voida hankkia kaikkea tarpeellista tai lapsiperheellä tulot eivät riitä, kun on paljon menoja.