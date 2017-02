Pietarinkadun Oilers Tahkolla lauantaina

Tahkolla ensi viikonvaihteessa pelattavaan Tossulätkään on tulossa mukaan korkean tason vieraita. Pietarinkadun Oilers -jääkiekkojoukkue Hannu ”Hannes” Kapasen johdolla tulee pelaamaan hyväntekeväisyysottelun, jonka tuotto osoitetaan Nilsiässä joulun alla palaneen rivitalon asukkaille.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pietarinkadun Oilers kerää varoja tämän kaltaiseen kohteeseen. Yleensä joukkueen avustuskohteita ovat olleet lapset tai esimerkiksi syöpää sairastavat, kertoo Pekkis Allinen Tahko Spa hotellista.

Pietarinkadun Oilersin ”ottelut” ovat show-tapahtumia, joissa on usein esiintynyt monia suomalaisia huippujääkiekkoilijoita. Joukkue voittaa aina pelaamansa näytösottelut. Joukkueen asiamiehenä toimii Janne Kiema.

Mukana lauantain ottelussa tulee olemaan paljon tunnettuja nimiä. Koska Pietarinkadun Oilers on voittamaton joukkue, he suojelevat pelaajaluetteloaan viimeiseen asti.

Paikalle toivotaan myös paljon yleisöä kannustamaan pelaajia. Ottelu alkaa klo 11.30. Piazzan edessä. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy, mutta koska kyseessä on hyväntekeväisyyspeli, toivotaan yleisön kantavan kortensa kekoon vapaaehtoisella pääsymaksulla.

Arkistokuva: Antti Heikkinen