Päiväkotia puretaan

Metsolan päiväkotirakennukseen liittyy monen rautavaaralaisperheen muistoja siltä ajalta kun lapset olivat pieniä. Rakennus on nyt katoamassa maisemasta.

Päiväkotikäytössä rakennus ei ole enää aikoihin ollut ja se on rapistunut purkukuntoiseksi.

Rakennusta on purettu heinäkuun ajan. Työstä kertovat siiirtolava ja tiilikasa pihamaalla, muutoin rakennus on ulkopuolisilta osiltaan vielä ennallaan.

Sisäpuolella purkutyöt ovat sen sijaan edistyneet hyvää vauhtia.

Purkumiehenä töitä paiskiva Seppo Rissanen kertoi, että rakennus puretaan ensin sisäpuolelta, jotta työmaa näyttäisi siistimmältä ulospäin purkutöiden ajan.

Kun kaikki on sisältä siistitty ja puhdistettu, rakennus nostellaan konetyönä isoina kuljetusleveinä palasina lavetin kyytiin pois vietäväksi. Esimerkiksi peltikatolle on jatkossa käyttöä laakasiilon päällä.

– Ei kannata purkaa pienempiin osiin kun tiedetään, minne ne ovat menossa, Rissanen totesi viime viikon lopulla.

