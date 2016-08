”Panamassa kaikki on paljon ihanampaa. Oi ihana Panama, unelmieni maa,” sanoo nalle tiikerille Janoschin sadussa.

Joskus tuntuu, että lapsikin ymmärtää joitain asioita jopa paremmin kuin aikuinen.

Niin kuin esimerkiksi reiluus. Kun neljävuotiaalta kysyy, onko joku asia reilua tai epäreilua, tulee vastaus yleensä helposti.

Reilua on se, että jos jollakin on paljon karkkia ja toisella ei yhtään, niin paljosta annetaan myös kaverille. ”Epiä” taas on, jos syö yksin kaikki karkit eikä anna toiselle yhtään.

Vielä epäreilumpi tilanteesta tulee, jos piilottaa osan karkeista jonnekin, mistä kukaan muu ei tiedä niitä etsiä. Ihan vaan siksi, ettei vahingossakaan joutuisi jakamaan karkkejaan toisille, jolloin ne tuottaisivat yhteistä hyvää ja iloa kaikille.

Panama-paperit tuovat päivävaloon asian, joka on ollut tiedossa jo kauan: että maailma on epäreilu paikka, jossa onnen lahjat eivät todellakaan käy tasan.

Ne kenellä on varaa, voivat piilottaa rahojaan niin, että verottaja ei niihin pääse käsiksi. Samaan aikaan pienyrittäjät joutuvat tekemään tiliä pienimmistäkin nappikaupoista ja pitämään moninkertaisen kirjanpidon jotta kaikki varmasti menisi lain pykälien mukaan.

Nykyiset maailman veroparatiisit palvelevat vain ökyrikkaita ja suuryrityksiä. Siksi ehdotankin, että tänne maailman laidalle pitäisi saada oma veroparatiisi meille, jotka pelaamme pienemmillä panoksilla.

Esimerkiksi Nilsiän ja Rautavaaran alue olisi erinomainen paikka uudeksi veroparatiisiksi. Rautavaara on säilynyt itsenäisenä kuntaliitosten tiimellyksessä, joten tuolla samalla sisulla se voisi yhtä hyvin irtautua myös Suomen yleisestä verotuksesta.

Alue on niin laaja, että tänne olisi helppo piilottaa rahanpesula jos toinenkin. Kassakaappeja voisi sijoittaa vaikkapa homekoulujen kellareihin. Asioiden salailukin on vanhastaan hallussa.

Se jos mikä olisi reilua, että tavan tallaajallekin tarjottaisiin näin mahdollisuus veronkiertoon!

Uutta Panama-papereissa on se, että niiden avulla tekijät mahdollisesti paljastuvat. Ehkä täälläkin kävisi lopulta samoin: joku satunnainen utelias työntäisi nenänsä väärään paikkaan, ja kohta jo jäisivät veronkiertäjät rysän päältä kiinni.

Ja maailma olisi taas vähän reilumpi paikka.