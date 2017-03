Nilsiän terveysasema harjaan

Nilsiän terveysaseman harjannostajaisia vietettiin torstaina 16.3. Samalla terveyskeskuksen väellä oli mahdollisuus nähdä tulevat työhuoneensa ensimmäistä kertaa.

– Mukavan valoisaa on ja iso ikkuna, kommentoi työhuonettaan tiimivastaava Hanna Pöyhönen.

Uuteen rakennukseen keskitetään kaikki terveyspalvelut. Tiloihin tulee muun muassa viisi lääkärien vastaanottohuonetta sekä tilat ensiavulle, laboratoriolle, hammashoidolle ja työterveyshuollolle. Röntgeniä terveysasemalle ei tule.

Uusiin tiloihin siirtyvät myös neuvola, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut sekä terveyskioski, jotka ovat nykyisellään virastotalolla. Alakerrassa tulevat sijaitsemaan muun muassa fysioterapia, kuntosali ja sosiaalitilat.

Kuopion kaupungin tilakeskuksen rakennuttaja Janne Pääkkösen mukaan terveysaseman rakentaminen on sujunut suunnitelmien mukaan.

– Aikataulussa on pysytty, samoin budjetissa, sanoi Pääkkönen.

Käyttäjät pääsevät muuttamaan tiloihin elokuussa 2017. Sen jälkeen loput vanhasta terveyskeskusrakennuksesta puretaan ja piha-alueet valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Terveyskeskuksen valmistuttua Nilsiän virastotalolta tulee tyhjenemään tiloja noin 400-500 neliömetriä. Tilakeskuksessa mietitäänkin nyt virastotalon tulevaisuutta.

– Parhaillaan tarkastellaan kokonaisuutta ja mietitään, mitä toimintoja virastotalolla voisi olla, sanoo Janne Pääkkönen.

Kuvassa Janne Pääkkönen esittelee tiloja Tapio Tolppaselle, Pirjo Turuselle ja Sari Leskiselle.