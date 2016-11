Nilsiän seurakuntatalo remonttiin

Nilsiän seurakuntatalo remontoidaan. Remontin on tarkoitus alkaa Nilsiän Herättäjäjuhlien jälkeen elokuun alussa.

Peruskorjaukseen on varattu vuoden 2017 talousarviossa 650 000 euroa ja vuoden 2018 taloussuunnitelmassa 770 000 euroa.

Suurempia rakenteellisia muuteoksia ei remontti käsitä.

– Mitään laajennuksia tai uusia kerroksia siellä ei tehdä. Tärkein muutos nykyisiin tiloihin verrattuna on se, että sinne saadaan hissi, sanoo Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Petri Rautio.

Remontissa kohentuu myös seurakuntatalon sisäilma. LVIS-remontti tuo mukanaan muitakin hyötyjä, sillä sen myötä saadaan parannettua seurakuntatalon energiatehokkuutta.

Nilsiän Seurakuntatalossa sijaitsevat tällä hetkellä seurakuntasali, keittiö- ja seurakunnan työntekijöiden toimistotilat. Lasten päiväkerhotoiminta järjestetään sen sijaan Isossa-Pappilassa.

Remontti tulee keskittämään seurakunnan toimintaa Nilsiän seurakuntatalolle.

– Päiväkerhotoiminta siirtyy remontin myötä kokonaan seurakuntatalolle ja sinne tulee myös nuorisotilat, Rautio kertoi.

Nykyiset kerhotilat jäävät remontin myötä tarpeettomiksi ja niistä voidaan luopua kesällä 2018. Ison Pappilan tilat menevät myyntiin.

Seurakuntatalon remontin on määrä valmistua vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä.