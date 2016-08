Nilsiän juhannus on pian televisiossa

Nilsiän satamassa juhannuskokko syttyi aattona tasan kello 21. Tunnelma on niin leppoisa, että paikalle tullut poliisipartio ennättää hyvin ottaa selfien kokon äärellä. Sitten kaksikko ryhtyy jäätelön syöntiin.

Mutta hetkinen, minkäs takia tuo mies seuraa poliiseja videokameran kanssa kuin hai laivaa?

On pakko mennä kysymään poliiseilta tyhmä kysymys:

– Oottako työ jottain julkkiksia kun teitä koko ajan kuvataan?

– No ei olla, nauraa Juuso Räsänen.

– Tässä kuvataan Poliisit-televisiosarjaa.

Siis julkkiksia mitä julkkiksia!

Räsänen kertoo, että Nilsiän satamasta hän siirtyy parinsa Tiina Hassisen kanssa Tahkolle katsastamaan festivaalitunnelmia. Siellä meno saattaa jo äityä satamaa hurjemmaksi.

– Kyllähän siellä päihtyneitä varmasti on paljon, arvelee Hassinen.

– Itse festivaalialueella on paljon järjestysmiehiä, joten siellä ei ole ongelmia. Meitä tarvitaankin enemmän alueen ulkopuolella, sanoo Räsänen.

Ja minne ikinä kaksikko meneekään, seuraa kuvaaja Martti Niskanen tiiviisti kannoilla.

Se, mitä illan mittaan tapahtuu, paljastuu aikanaan televisiosarjasta. Tiedä vaikka siellä näkyisi tuttujakin.