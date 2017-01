Leila Savolainen, tuolloin vielä Väätäinen, oli 14-vuotias, kun hän esiintyi ensimmäisen kerran urkurina. Ensiesiintymiselle tilanne ei olisi voinut olla vaikeampi: kyseessä olivat Leilan äidin, Ulla-Maija Väätäisen, hautajaiset.

– Soitin hautajaisten alussa Oskar Lindbergin Vanha virsi Taalainmaalta. Se oli ensimmäinen julkinen esiintymiseni uruilla.

Äiti oli sairastanut syöpää monta vuotta. Silti tuo aika ei jäänyt Leilan mieleen synkkänä ja toivottomana.

– Äidillä säilyi sairastuttuaankin elämänilo ja valoisuus, joka puhutteli. Tiesin, etten joudu äidistä lopullisesti eroon. Sieltä ajalta jäi vahvana ajatus, että elämä on matka ja meillä on määränpää.

Jo nuorena heräsi kutsumus evankeliumin julistamiseen. Tämä ja rakkaus musiikkiin tekivät ammatinvalinnan helpoksi.

– Aika pienenä tiesin että minusta tulee kanttori.

Vuonna 1991 hän sai viran Alavan seurakunnan kanttorina, jossa toimii vielä nykyäänkin. Kanttorin työ on monipuolista: Leila Savolainen muun muassa ohjaa Zipporim-kuoroa, useita lapsikuoroja ja nuorten ARMO-bändiä.

Leila Savolainen, 50 vuotta, ja Alavan seurakunta, 50 vuotta, järjestävät kaikille avoimen On ihana ylistää – gospelkonsertin Alavan kirkossa sunnuntaina 22.1. klo 17.

