Leena Kuikkaniemi on Nilsiän Noora

Nilsiän Nooraa arvuuteltiin, perinteiden mukaisesti, Suvimarkkinoiden yleisöltä.

– Hänestä voisi kertoa monta tarinaa ja hän itsekin kertoo tarinoita. Hän on taustalla lähes kaikessa, mitä Nilsiässä tapahtuu. Sydämensä hän on menettänyt kahdelle asialle. Hän on hurahtanut mummouteen ja Nilsiän harrastajateatteriin, kuvaili kaupunginvaltuutettu Jukka Savolainen tulevaa Nooraa.

Yleisön oikean arvauksen jälkeen taputettiin sataman lavalle Leena Kuikkaniemi.

– Hyvä, kun meitä takarivin tallaajiakin nostetaan esiin, sillä yhdistyksiin tarvitaan tekijöitä, Leena kiitteli.

Harrastajateatteritaustaa löytyy Kuikkaniemeltä jo yli 20 vuotta. Leena Kannustikin kuulijoitaan löytämään rohkeasti omannäköisiä asioita, josta voi ammentaa iloa elämään.

– Jokaisen pitäisi kehittää omat suoja-alueet, mistä saa virkistystä. Minulle se on teatteri.

Leena Kuikkaniemi on järjestyksessään 28. Nilsiän Noora.

Lue lisää Suvimarkkinoista ja Nilsiän Noorasta 7.7. Pitäjäläisestä.