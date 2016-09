Kiireetöntä saunomista

– Oven avaa niin tuoksu on erilainen, kertoi Matti Markkanen savusaunassa kylpemisestä.

Savusauna sopii erinomaisesti kylpemiseen, kun kylpijöitä on runsaasti eikä löylyyn ole kiirettä. Kun se on lämmin, niin kenenkään ei enää tarvitse laittaa puita kiukaaseen, jotta sopiva lämpö säilyy. Savusauna sopii myös kylpemiseen pitkän kaavan mukaan. Saunomisen aikana voi käydä useasti uimassa, jäähdytellä muuten tai mennä myöhemmin uudelleen saunaan.

– Sehän vain paranee, Matti sanoi savusaunan lämmöstä illan pidentyessä.

Savusaunan rauhallisuus tarjoaa perinteisen elämyksen. Vastalla Markkasilla kylvetään vain savusaunassa. Jos itse malttaa olla hiljaa, niin kylpeminen savusaunassa on hiljaista. Kiukaasta ei kuulu edes tulen rätinää.

Markkasten savusaunan rakentaminen alkoi tuulenkaatojen pihaan tuomisella. Kun pihassa oli puita, niin niille piti keksiä käyttöä. Pihaan tuotiin lisää tuulenkaatoja, kun idea savusaunasta kirkastui. Matti Markkanen veisti itse tukit käsityönä ja nosti ne paikoilleen kehittämällään nosturilla. Saunan rakentaminen kesti kaikkineen muutaman vuoden ja valmistui yhdeksän vuotta sitten.

22.9. Pitäjäläisessä Matti Markkanen kertoo, mitä savusaunan rakentamisessa pitää ottaa huomioon. Lehdessä myös lisää savusaunan tunnelmia sekä asiaa kodista, hyvinvoinnista ja harrastuksista.