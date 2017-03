Kalle Rovanperä harjoitteli Kinahmilla

Nuori rallilupaus, vasta 16-vuotias Kalle Rovanperä, saapui Toni Gardemeisterin TGS Worldwide-tiimin kanssa harjoittelemaan Kinahmin lumisiin maisemiin. Nuoresta iästään huolimatta on suomalainen kuljettaja huomioitu myös kansainvälisesti.

Tällä hetkellä Rovanperä ajaa Latvian mestaruussarjaa, jossa kulkeekin lujaa.

– Nyt on ajettu kaksi rallia, jotka molemmat olen voittanut eli ihan hyvin siellä tällä hetkellä menee, Kalle kommentoi muikeasti hymyillen.

Latviassa Rovanperä ajaa jo kolmatta kauttaan, sillä siellä sarjassa ajaminen ei edellytä ajokorttia. Vuonna 2015 Kalle Rovanperä voitti Latviassa R2-luokan eli kaksivetoisten mestaruuden. Seuraavana vuonna hän ajoi Latvian nelivetoluokan mestariksi. Mikä rallissa sitten Kallea kiehtoo?

– No ehkä se, että kilpailutilanteessa yritetään ajaa nopeammin kuin muut, nuori rallikuski kommentoi.

Katso video harjoittelusta alla olevasta linkistä ja lue lisää torstain 23.3.2017 lehdestä.