Nilsiän Herättäjäjuhlat alkavat tänään, ja talkoot jatkuvat yhä täydellä höyryllä. Torstaina pidettiin jo juhlakentällä ensimmäiset seurat, kun talkoolaiset kokoontuivat talkooseuroihin kello 18.

Nilsiän kylällä liikkuessa ei ole voinut olla huomaamatta etukäteen tehtyjä järjestelyjä. Nilsiän keskustaan on noussut erinäisiä katoksia ja muita rakennelmia ja keskiviikkona yhtenä isona urakkana oli saada penkit pystytettyä juhlakentälle. Tiistaina pystytettiin juhlaportti kellotapulin vierelle pääsisäänkäynnille sekä risti kuorokatoksen luokse.

Maanantaina talkoolaisia oli ilmoittautunut mukaan tuhat, mutta juhlien ajaksi lisämiehitys on tarpeen.

Liikennejärjestelyt aloitettiin jo torstaina, jolloin Matintie suljettiin liikenneympyrästä liikuntahallin parkkipaikalle asti. Sen lisäksi Ukko-Paavontiestä suljetaan pieni pätkä kirjaston kohdalta. Juhlien aikana osa Syvärintiestä muutetaan myös yksisuuntaiseksi. Lisäksi Pisantien pätkä Laitilantieltä liikenneympyrään asti muutetaan yksisuuntaiseksi ja se on käytössä ainoastaan linja-autoille.

Juhlien aikaan liikkuminen keskustan alueella on sallittua edellä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta normaaliin tapaan, mutta autoilua ja muuta liikennöintiä suositellaan kuitenkin välttämään jos vain mahdollista. Autoilijoita pyydetään myös noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Kuva keskiviikon penkkitalkoista, kuvaaja Piia Kaipainen. Lisää kuvia herättäjäjuhlien talkoista Vitriinissä.