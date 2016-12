Elämän polku ei ajuria pelota

”Vierivä kivi ei sammaloidu.” Tämä pätee paitsi kiveen, myös nilsiäläiseen Samuli Huuhtaseen – niin monipuolinen on hänen elämänpolkunsa ollut. Risteyskohdissa ovat miestä ohjanneet rohkeus ja kyky nopeisiin päätöksiin.

– Siitä on seurannut varmasti paljon hyvää ja huonoa, mutta pelko ajurin paikalla on pahaksi. Silloin tulee tehtyä vääriä päätöksiä, raottaa Samuli näkemystään jatkaen:

– En ole koskaan osannut ajatella itseäni uraputkeen. Rutinoituminen on minulle myrkkyä. Itselleni on tärkeää tehdä asioita, joista olen innostunut.

Mies elää kuten puhuu. Viimeisimpänä innoittajana toimi kiinnostus oluen panemiseen. Siitä aukesi tie kohti panimoyrittäjyyttä.

– Meitä on tässä lisäkseni Janne Seppälä, Petteri Pirhonen ja Aki Railanmaa. Pari vuotta sitten rupesin seuraamaan markkinoita ja viime keväänä tunne vaan vahvistui: Tätä haluan tehdä ja nimenomaan hyvällä porukalla, korosti Samuli yrittäjätiimistä, josta löytyy monipuolista osaamista.

Pienpanimoita on Suomessa noin 80. Pitkässä juoksussa kotimaan markkinat eivät kaikille riitä.

– Otimme heti aluksi tavoitteen pyrkiä kansainvälisille markkinoille. Olemme rakentaneet kaiken siten, ettei tälle esteitä ole, esimerkiksi brändikielemme on englanti.

Uusi panimo RPS Brewing Oy aloittaa toimintansa Kuopiossa ensi keväänä.



Tahkolta ponnistus työelämään

Samuli on syntynyt Enossa, mutta muutti Nilsiään ollessaan noin neljän vuoden ikäinen. Koulunsa hän kävi, aina lukiota myöten, Nilsiässä. Ohessa tuli tienattua myös käyttörahaa.

– Tahkovuorella aloitin Clock-hampurilaisravintolassa vuonna -87, kertoi Samuli noin neljä vuotta kestäneestä osa-aikatyöstään.

Siitä matka ei jatkunut vielä kovin kauas, vain Tahkon keskustan hotellin vastaanottoon.

Huuhtanen tykkäsi myös piirrellä. Se tie vei Lappeenrantaan.

– Siellä opiskelin vuoden rakennusinsinööriksi, mutta se ei oikein tuntunut omalta jutulta.

Seuraava tienhaara, kaupallinen ala, veikin sitten mennessään.

– Opiskelin Kuopion ammattikorkeakoulussa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä, josta siirryin suoraan yrittäjäksi ravintola Tähteen.

Mobiiliosaamista ja elokuviakin

Elämän teiden yllätyksellisyys viitoitti Samulille uutta polkua TV-tuotannon parissa, jonne Samuli astui rohkeasti mukaan.

– Perustimme vuonna -99 Orchimedia-uusmediayhtiön. Teimme mobiili-pelejä sekä verkkopelejä. Siitä lähdin sitten TV-tuottajaksi Intervisio-firmaan. Tein muun muassa Tilt-ohjelmaa, Samuli paljastaa.

Nokia kytkeytyy monen suomalaisen, myös Samulin, elämään. Siellä hän teki pelejä viiden vuoden ajan.

Seuraava elämänpolku kuljetti Estar Studiosin elokuvatuotantoon, kuin mutkaksi kohti mobiilialaa.

– Sujuwa Oy:ssa olin toimitusjohtajana. Teimme muun muassa mobiiliaplikaation Helsingin vuoden 2012 EM-kisoihin.

Seuraava tienviitta ohjasikin sitten Nilsiään. Kyltissä luki Ukko-Tahko.

– Siinä kohtaa haimme vaimoni kanssa molemmat muutosta elämään. Tuntui, että Espoossa elämää oli kaksi päivää viikossa. Halusimme kokeilla, olisiko mahdollista ”elää” seitsemän päivää viikossa, kertoi Samuli.

”Nilsiäntie” toikin lisää.

– Täällä on päässyt uudelleen tutustumaan lapsuuden kavereihin. Lisäksi Etelä-Suomen ystävämme käyvät Tahkolla. Sosiaalinen elämämme on siis moninkertaistunut, myhäilee Samuli tyytyväisenä.



Kansainvälistä meriittiä

Huuhtasen elämänpolut ovat olleet vaiheikkaat. Monitaituruus on huomattu myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Voitimme vuonna 2006 Bafta-palkinnon Colin McRae -pelillämme, joka valittiin parhaaksi mobiilipeliksi. Toimin silloin tuottajan roolissa. Se on vähän kuin brittien ”Oscari”, Samuli kertoi ja jatkoi:

– Lisäksi pelihahmo Dirk Dagger voitti International Gaming Awards -palkinnon Best Gameplay-kategoriassa. Siinä olin Creator ja Producer-rooleissa.

Jälleen Samuli tähtää kohti kansainvälisyyttä – tällä erää siis panimoyrittäjänä. Sinne tielle hän haluaa kannustaa muitakin.

– Maakunnallisesti ajatellen meillä on ihan mahtavia yrityksiä eli ihan turhaan tässä kyllä ihmiset tekemisiään vähättelevät.