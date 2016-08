Ekopisteet vähenevät huomattavasti Nilsiästä ja Rautavaaralta. Nilsiästä poistuu kesäkuun loppuun mennessä kuusi ekopistettä ja Rautavaaralta yksi.

Nilsiän keskustasta poistuvat Pisantien, Nahkurintien ja terveyskeskuksen ekopisteet. Haja-asutusalueilta lakkautetaan Lastukosken, Murtolahden ja Reittiön ekopisteet.

Rautavaaralta poistuu Rannankylän ekopiste.

Myös keskustojen ekopisteiden paikat muuttuvat. Jatkossa molempien keskustojen ekopisteet sijaitsevat S-marketin pihassa.

Nilsiässä nykyinen linja-autoaseman yhteydessä Matintiellä sijaitseva jätekukon ekopiste on toiminnassa toistaiseksi niin kauan kuin uusi ekopiste saadaan käyttöön.

Ekopisteiden muutokset liittyvät viime kesänä voimaan tulleeseen pakkausasetukseen. Tähän asti ekopisteet ovat olleet kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden, kuten Jätekukon, hallinnoimia. Vuoden 2016 alusta lähtien pakkausjätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä on vastannut valtakunnallinen toimija Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, jonka vastuulle verkosto on jo osin siirtynyt.

Kun uusi Rinki-ekopisteverkosto on valmis, Jätekukko täydentää verkostoa vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana.