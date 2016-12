Apua kotinsa rivitalopalossa menettäneille

Nilsiässä rivitalopalossa 19.12. kotinsa menettäneitä halutaan auttaa. Lahjoituksia on annettu SPR:n kautta.

– Kaikilla tulipalossa kotinsa menettäneillä on nyt kodit. Toki osa on tilapäisiä tai väliaikaisratkaisuja, mutta kuitenkin. Kukaan ei ole enää Ollukassa, kommentoi SPR:n Nilsiän osaston puheenjohtaja Tuula Miettinen tämän hetkistä tilannetta.

Lahjoituksia otettiin vastaan SPR:n tuvalla viikko sitten torstaina.

– Toin kassillisen sekalaista: pyyhkeitä, siivousvälineitä, lakanoita, shampoota, saunaharjan, listasi Saara Vartiainen kassinsa tarpeelliseksi sisällöksi ja jatkoi:

– Tällä kertaa lahjoituksen lähde oli tämä Nilsiässä sattunut rivitalopalo. Halusin tällä tavoin omalta osaltani auttaa. Toivon, että siitä tulee toiselle hyvä mieli.

Lahjoituksia tehtäessä tulisi aina miettiä myös sen tarve. Tämän hyvin tiedostaa myös nilsiäläinen Pirkkoanneli Peltola, joka myös piipahti SPR:n tuvalla.

– Tulin katsomaan minkälaista tarvetta täällä on. Tavaraa ei kannata tuoda tänne seisomaan.

Nilsiässä onkin koottu listaa lahjoitettavista tavaroista SPR:n toimesta.

– Jos on huonekaluja, mattoja tai muuta isompaa, niin kirjaamme ne ylös. Kerromme listalla olevista lahjoituksista saajilleen ja soitamme sitten tarpeesta lahjoittajalle, kommentoi tuvalla työskennellyt Minna Puustinen asiasta.

– Ja etenkin se on tärkeää, ettei nyt tuotaisi kaikkea ja paljon. Ne ovat silloin konttilahjoituksia, Maija Brandt vielä täsmensi.

Nilsiän rivitalopalossa kotinsa menettäneiden hyväksi järjestetään kirkkokonsertti loppiaisena eli 6.1. kello 18. Käsiohjelmista saatu tuotto tullaan ohjaamaan suoraan seurakunnan diakoniatyön kautta Nilsiän rivitalopalossa kotinsa menettäneiden ihmisten hyväksi.