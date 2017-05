Äitejä ja kirjaa juhlien

Äitejä juhlittiin jo ennakkoon viime sunnuntaina Nilsiän Mantulla järjestetyssä Naiset 100 v Suomen rakentajina -äitienpäiväjuhlassa. Juhlan arvokkuutta lisäsi tilaisuudessa julkistettu kirja Käden taidot ja taitajat. Kirjanovat koostaneet ja tilaisuuden järjestivät Savon tomerat naiset.

– Äiti on kaunis sana. Itse asiassa se on paras sana. Tänä päivänä meillä on mahdollisuus hahmottaa satavuotiaan Suomen rakentamista myös naisten näkökulmasta, toivotti Eila Santanen yleisöä tervetulleeksi juhlaan.

Tilaisuuteen oli koottu savolaista kulttuuriantia. Lauluja esittivät Nilsiän Pussihousukerholaiset, nilsiäläinen nuorisoryhmä Tähtiliinit sekä kaavilainen Hannu Musakka. Runon lausui nilsiäläinen Marja Apell.

Kansanedustaja Seppo Kääriäinen nosti juhlapuheessaan esiin paikallisen taitamisen ja osaamisen merkityksen.

– Käden taidot ja taitajat kirjassa esitellyt ihmiset ovat monitaitajia. Savon tomerat naiset puolestaan vaalivat paikallisuutta tekemällä kotiseututyötä. Globalisaatiossakin korostuvat juuremme. Niitä on vaalittava.

Kuvassa Savon tomerien naisten Eila Santanen kertoo kirjan aineiston keräämisestä.

